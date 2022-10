Calciomercato | Grimaldo gratis | Juventus e Inter ci pensano

Leggi su serieanews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il terzino del Benfica Alejandroè sicuramente uno dei giocatori più in forma nel campionato italiano e sul panorama europeo. Il Benfica è una delle squadre rivelazioni in questa stagione sul panorama europeo. La squadra di Alejandroè imbattuta in Italia ed in Europa dove ha raggiunto la qualificazione per gli Ottavi con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.