Calcio | Processo Neymar | procura ritira tutte le accuse

"Questosi è basato su presunzioni, non su prove", ha riconosciuto il pm, scagionando dunque tutti gli attori del caso. Per Neymar, sfilato fra i testimoni, erano stati chiesti due anni di ...Ritirate tutte le accuse nelper corruzione e frode contro Neymar e gli altri imputati. Il procedimento in corso al ...reclusione e una multa di 10 milioni di euro contro la stella del... Calcio: processo per frode Neymar, ritirate tutte le accuse L'attaccante e il Barcellona erano stati chiamati a rispondere di frode BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Clamorosa svolta nel processo in corso ...Ritirate tutte le accuse nel processo per corruzione e frode contro Neymar e gli altri imputati. Il procedimento in corso al tribunale di Barcellona riguarda ...