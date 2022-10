Cagliari in cerca di un nuovo ds | spunta anche Sabatini I dettagli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ililds dopo l’addio di Capozucca. Per i rossoblùla candidatura di WalterSi stanno spendendo diversi nomi in queste ore per ilds del, ma solo uno ha un fascino particolare, come scrive oggi Tuttosport. E’ un nome che per esperienza e competenza potrebbe essere quello dell’uomo giusto per la dirigenza sarda: Walter. Dopo aver chiuso in modo burrascoso la sua esperienza campana con la Salernitana – coronata dalla salvezza – il dirigente italiano è libero di accasarsi altrove. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio Casteddu

Ilil nuovo ds dopo l'addio di Capozucca. Per i rossoblù spunta anche la candidatura di Walter Sabatini Si stanno spendendo diversi nomi in queste ore per il nuovo ds del, ma solo ......" è quello di riequilibrare lo svantaggio che oggi sussiste tra le sedi dei centri comee ...per spostarsi da un'azienda all'altra e questo a fronte invece dei pochi specialisti indi ... Primavera 1, Cagliari in campo domenica in cerca di riscatto. Domani al via il decimo turno Il Cagliari cerca il nuovo ds dopo l’addio di Capozucca. Per i rossoblù spunta anche la candidatura di Walter Sabatini Si stanno spendendo diversi nomi in queste ore per il nuovo ds del Cagliari, ma s ...Ci saranno alcuni vincoli da rispettare per la parte archeologica e architettonica, ma dai competenti per la Tutela del paesaggio nessuna opposizione ...