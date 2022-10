Budapest 23 ottobre | il ricordo dell’insurrezione del ’56 e il dito puntato contro l’amicizia tra Orbán e Putin

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Alle celebrazioni ufficiali svoltesi ail 23scorso per il sessantaseiesimo anniversarioungherese del 1956, il primo ministro Viktorsi è soffermato sulla guerra in Ucraina. L'articolo proviene da il manifesto.

La Svolta

Questo contenuto è stato pubblicato il 282022 - 08:09 282022 - 08:09 Yanina Welp ... Inoltre, vi sono forme di partecipazione in città comeo Mosca, capitali di Paesi ...Primo appuntamento stagionale domenica 30alle ore 18: una inaugurazione nel segno della ... Venerdì 4 novembre notte tzigana in compagnia degli Tzigani di, complesso orchestrale di ... 28 ottobre 2022. Saqqez, Dnipro, Budapest Nel giorno di festa nazionale il primo ministro ungherese è stato criticato per le sue scelte di politica estera ...Il processo democratico ungherese si lega alla Rivoluzione del 1956, quando la polizia sparò su una folla di studenti manifestanti. Da quel momento fu un braccio di ferro tra Ungheria e URSS, ma alla ...