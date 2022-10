Brindisi | muore 15enne dopo intervento d' urgenza al cervello | si era presentata al pronto soccorso con forte mal di testa

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Per la Asl di, l'era "tecnicamente riuscito" ma, durante la permanenza in terapia intensiva, si è nuovamente ripresentato un ascesso cerebrale. La sua mamma su Facebook ha scritto: “Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustizia piccola mia”

La notizia ha sconvolta la città di. Una ragazzina di 15 anni è morta, il 27 ottobre, dopo cinque giorni di ricovero in ospedale. Era arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino per un mal di testa. Una forte cefalea.