Brescia | arrestate per riciclaggio tre cittadine polacche | su di loro un mandato europeo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Personale della questura die del comando provinciale della guardia di finanza di, unitamente a personale del Kas-Ufficio doganale-fiscale della Masovia a Varsavia e del Cbsp-Ufficio centrale investigativo, con il supporto del servizio per la cooperazione internazionale di polizia nell'ambito del progetto I-Can (Interpol cooperation against ‘Ndrangheta), ha proceduto, lo scorso 26 ottobre, alla cattura di treaccusate di associazione a delinquere finalizzata al. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 28 giugno dal tribunale di, seguita da un appositodi arrestoemesso dal gip di ...