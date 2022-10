Breadstick Day | la ricetta per salvare il grissino eccellenza del Made in Italy

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Ilè un simbolo della tradizione culinaria e inventiva del nostro Paese e occorre difendere con forza la sua identità” dichiara Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor Ilè a rischio estinzione dai cestini del pane dei ristoranti italiani. Nella ristorazione, infatti, le vendite a volume del più famoso sostitutivo del pane sono diminuite del 50% rispetto al 2019, ultimo anno prima dello scoppio della pandemia, come hanno rivelato i dati dei consuntivi di vendita di Vitavigor (vitavigor.com), azienda leader nel mercato internazionale degli snack salati e dei prodotti da forno. Il grido d’allarme lanciato dall’azienda milanese arriva in occasione delDay, la giornata in cui si celebra, a livello internazionale, un’icona del foodin. Ma quali sono le ...

