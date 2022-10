BREADSTICK DAY | IL GRISSINO ITALIANO A RISCHIO ESTINZIONE NELLA RISTORAZIONE -50%

(Di venerdì 28 ottobre 2022) DAGLI ESPERTI DEL FOOD LA RICETTA PER SALVARE UN’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY Gli effetti del periodo pandemico e il caro materie prime, uniti alle difficoltà per i ristoratori di riutilizzare gli avanzi del prodotto lasciati sulla tavola dai clienti e all’affermazione di nuovi trend di consumo, si stanno abbattendo su uno dei sostitutivi del pane più iconici della tradizione italiana. In occasione delDay, la giornata che celebra in tutto il mondo l’arte del, gli esperti lanciano una campagna per salvarlo: “Ilè un simbolo della tradizione culinaria e inventiva del nostro Paese e occorre difendere con forza la sua identità” dichiara Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor Ilè adai cestini del pane dei ...

