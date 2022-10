“Botticelli e Firenze La Nascita della Bellezza” | l’artista rinascimentale approda al cinema

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In anteprima esclusiva al. La. Un docufilm che, attraverso i capolavori del Maestro del Rinascimento, presenta un viaggio alla scoperta dell’inventore di un modello dicapace di tramandarsi nei secoli. Attraverso i luoghi del grande ‘museo a cielo aperto’ che è, un itinerario che ripercorre il fascino die del suo modo di vedere e interpretare la. Laè un racconto che arriva in esclusiva al. Backstage Uffizi @Credits Sky – Federica BelliIl modello didel ...

Metro

Continua a tenere banco il caso delle due influencer che mercoledì mattina si sono fatte fotografare seminude davanti alla Venere di, all'interno degli Uffizi di. Dopo aver pubblicato gli scatti sui rispettivi profili Instagram, le due 'modelle' sono state travolte dalle polemiche, ma in loro difesa si è ...... capogruppo di Fratelli d'Italia a. A riportare le sue parole è stato Leggo : "La Venere delnon può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi ... Botticelli e Firenze con la voce di Jasmine Trinca - MetroNews La modella Eva Menta, che ha postato una foto a seno nudo agli Uffizi insieme alla collega Alex Mucci, racconta a Radio DEEJAY le motivazioni del gesto tanto discusso: "Un'ottima campagna di marketing ...Nei musei di Firenze per fortuna non arrivano soltanto influencer seminude e eco-attivisti, ma anche artisti di prim’ordine come il cinese Liu Bolin, agli Uffizi per un progetto segreto che presenterà ...