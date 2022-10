Borsa | Europa | finale contrastato | bene New York | Milano - 0 | 2%

Borse europee contrastate nel finale dell'ultima seduta della settimana con gli indici Usa in rialzo di oltre 1,5 punti percentuali dopo dati macroeconomici favorevoli. Tra questi la fiducia dei ...Si confermano in calo le principali borse europee dopo il dato sull'inflazione in Germania, salita in ottobre al 10,4% contro il 10,1% atteso. Milano e Madrid ( - 0,9% entrambe) sono le peggiori ...Borse europee contrastate nel finale dell'ultima seduta della settimana con gli indici Usa in rialzo di oltre 1,5 punti percentuali dopo dati macroeconomici favorevoli. Tra questi la fiducia dei consu ...Riducono il calo le principali borse europee spinte dal rialzo degli indici Usa nell'ultima seduta della settimana. La peggiore è Londra (-0,43%), preceduta da Madrid (-0,39%), Milano (-0,25%), Franco ...