Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare richiesta - GUIDA

L'offerta può essere acquistata anche utilizzando il "". Si applicano alcune limitazioni. Per informazioni consultare la pagina: https://www.unipg.it/didattica/agevolazione - tplL'offerta può essere acquistata anche utilizzando il "". Si applicano alcune limitazioni. Per informazioni consultare la pagina: https://www.unipg.it/didattica/agevolazione - tplTra gli altri bonus che sono in via di scadenza ci sono anche il bonus trasporti di 60 euro, utile per i pendolari in quanto copre le spese per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Ma anche il bonus ...Continuano i disagi sulle linee ferroviarie. Il bonus pendolari di settembre scatta per la linea Siena-Grosseto ...