Bonus edilizia | quale futuro per le imprese dell’Area Casa?

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’introduzione degli incentivi statali per l’ha portato indubbi benefici al comparto artigiano che ruota attorno al settore, con un aumento delle commesse legate in particolare alle ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente. Situazione che, dopo il lungo periodo di fermo dettato dalla pandemia, ha finalmente ridato una “boccata d’ossigeno” alleCostruzioni. Ma quali novità si stanno prospettando per ildi questi “” e “super”? In particolare, quali tra di essi saranno prorogati, rinnovati, oppure rivisti dalla Legge di Bilancio che il nuovo Governo si preparerà a varare? Per rispondere a queste e altre domande, sciogliere dubbi e fare il punto sullo stato dell’arte del comparto, Confartigianato ...

RaiNews

La semplificazione avrebbe facilitato la realizzazione degli agevolati con iedilizi. ... La Corte ha sottolineato che, in base al testo unico dell'( Dpr 380/2001 ), lo stato legittimo ...... ha contribuito al restauro di alcuni tra i beni storici e dimoderna più prestigiosi in ... Come per la protome oggetto di un precedente intervento Art, finanziato dal Rotary Club Perugia ... Bonus edilizia: truffa per 12 milioni (Rinnovabili.it) – Il bonus barriere architettoniche con detrazione del 75% valido per il 2022 non può essere richiesto nel caso di un edificio di nuova costruzione, ne tantomeno, nel caso di una ...CASERTA - Oltre 3mila accessi al sito internet www.bonus110piu.it, moltissime richieste telefoniche e via e-mail e attività allo sportello sempre più intense. Sono i numeri registrati dall’iniziativa ...