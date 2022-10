Bonus auto | ecco gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica - ISTRUZIONI

... nonché ai dipendenti dell'Ateneo, la sosta dellein abbonamento a tariffa agevolata presso i ... L'offerta può essere acquistata anche utilizzando il "trasporti". Si applicano alcune ......hanno assicurato che manca solo la piattaforma informatica per far partire l'erogazione del-... Abbiamo milioni diinquinanti in Italia che sono agevolate perché considerate di interesse ...Bonus auto, tornano gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica. Nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti ...Arriva l'ecobonus auto e moto 2022, il contributo economico del Ministero dello Sviluppo economico per incoraggiare l'acquisto di veicoli non inquinanti. Ma chi può richiederlo e ...