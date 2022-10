Bonus 200 euro | quando ne beneficeranno gli esclusi di luglio

Leggi su inews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Torna in auge ilda 200di cui alcuni lavoratori hanno già beneficiato a, per tutti gli altri c’è una data I datori di lavoro si stanno già attrezzando per poter erogare la quota suddetta e recuperare la somma anticipata di2022. Chi non ne ha beneficiato, infatti, avrà un’altra possibilità L'articolo proviene da Inews24.it.