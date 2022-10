Bonaccini sferza il Pd | Non facciamo filosofia mentre gli altri governano

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Stefanofuori dal coro all'interno del Partito democratico. Il governatore dell'Emilia Romagnail gruppo dirigente del Pd. Nel mirino il percorso stabilito da Enrico Letta per portare il partito al Congresso. Il rischio è di perdere mesi in inutili ed interminabili discussioni, contribuendo così a scendere ancora di più nei sondaggi. L'ultimo di Euromedia Research per Porta a Porta, infatti, dà i dem al 17%, sotto al M5S al 17,3%. "Al di là delle diverse posizioni - diceintervenendo alla Direzione del partito di oggi 28 ottobre - cosa buona e saggia trovare un accordo sulle regole e percorso. Stiamo attenti a non rimanere appesi all'immagine del 25 settembre, perché questa è un po' l'impressione che abbiamo dato in queste settimane"., che in molti danno come possibile ...