Bombe nucleari tattiche Cosa succede ad Aviano

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il Pentagono ha anticipato la consegna di armialle basi Nato in Europa. Lo riporta Libero citando come fonte Politico. Si tratta di una mossa strategica che serve come deterrenza nei confronti della Russia, impegnata nella guerra in Ucraina. Politico riferisce come il programma di sostituzione degli armamenti è costato al governo americano 10 miliardi di dollari: la sostituzione era inizialmente prevista per la primavera 2023, ma la guerra in Ucraina ha evidentemente spinto l'amministrazione Usa agire subito. Secondo i piani americani le nuovetermoB61-12 dovrebbero essere consegnate già nelle prossime settimane, anche alle basi Nato in Italia. Una situazione che riporta alla memoria gli scenari della Guerra fredda, quando il mondo era in apprensione per l'utilizzo del nucleare. ...