Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti venerdì 28 ottobre

SulUfficiale della Regioneè stato pubblicato il bando della XV edizione del Concorso scolastico regionale in memoria dell'Esodo Giuliano - Dalmata - Istriano, per gli studenti delle ...... Per questi, almeno per la regionenon è necessario effettuare l'autocertificazione in ... in caso di codice bianco, può essere pagato in loco o successivamente, tramitepostale, se ...La collaborazione di Anvgd con Regione Lombardia è frutto di un lavoro di anni , di impegno reciproco, di obiettivi condivisi e di finalità coese e valoriali. Ne sono testimonianza le precedenti edizi ...Come ogni giorno, aspettiamo il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi, venerdì 28 ottobre 2022. Intanto, vediamo quelli che sono stati i numeri di ieri.