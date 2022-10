Bollettino Covid | addio ' al report giornaliero | diventa settimanale' | l' annuncio del neo ministro della Salute

Ildei dati diventa settimanale - Addio algiornaliero, che diventa a cadenza settimanale. 'Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si ......dalla sospensione dello stato d'emergenza e in considerazione dell'andamento del contagio da-... si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera deldei dati relativi ...I dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia sul Covid-19 dell'Istituto superiore di Sanità. In calo indice Rt, incidenza e ricoveri ...Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.138 tamponi molecolari e 9.199 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,6% è risultato positivo al Covid-19. Sono invece 2.192 i soggetti ...