Bollette | tagli dalla Manovra | legge di Bilancio da oltre 40 miliardi | il 75% andrà in aiuti a imprese e famiglie

Primo pacchetto di misure per contrastare e ridurre l'impatto del carosul bilancio, salvaguardando, al contempo, le esigenze di sicurezza dei cittadini e i ...consentito di non prevedere...Il caro -della luce e del riscaldameno è un incubo anche per il Comune di Perugia che ha dovuto fare un assestamento di bilancio per evitaree contenere al massimo le spese. L'amministrazione ...L'aumento dei prezzi sfiora il 12% a ottobre, non c'è tempo per la luna di miele con gli elettori. Meloni va a trattare con l'Europa sul deficit e sul price ...Il governo lavora alla manovra economica tra emergenza per il caro bollette (che avrà la fetta prioritaria) e tutti i dossier economici. Il calendario è serrato e ricco ...