Blitz alla caserma di Asso | catturato il carabiniere che aveva sparato al suo comandante

E' stato trovato morto il luogotenente doriano Furceri, comandante della stazione dei carabinieri di Asso, in provincia di Como, dove per tutta la notte è rimasto asserragliato il brigadiere Antonio ...Il brigadiere, durante il, è riuscito a esplodere un colpo, ferendo in maniera non grave, al ... Un'altra scritta denunciava invece una situazione lavorativa irregolare in capomoglie del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il brigadiere aveva sparato ieri al superiore per poi barricarsi nell’edificio puntando l’arma verso chiunque cercasse di avvicinarsi. Illesi gli ostaggi ...