Black Panther 2 | il singolo di Rihanna che sarà nella colonna sonora del film

(Di venerdì 28 ottobre 2022)2 può vantare il nuovodi. Poche ore fa, la pop star ha postato sui suoi canali social Lift Me Up, il nuovoscritto da Tems, dal vincitore del Premio Oscar Ludwig Göransson, dalla stessae Ryan Coogler come un tributo alla vita straordinaria e all’eredità lasciata da Chadwick Boseman. A proposito di Lift Me Up (entrata a far parte delladi: Wakanda Forever e cantata da), Tems ha raccontato: “Dopo aver parlato con Ryan e aver sentito le sue idee per ile la canzone, volevo scrivere qualcosa che rendesse l’immagine di un caloroso ...

Rihanna è tornata nel mondo della musica con la nuova canzone Lift Me Up , il primo brano tratto dalla colonna sonora di: Wakanda Forever , un tributo in onore di Chadwick Boseman . Online Marvel ha condiviso il video visualizer che permette di ascoltare la prima delle due canzoni realizzate per il nuovo ...... Love and Thunder , il Tesseract o il recentissimo Casco di. Abbiamo curiosato fra i prodotti che Habro porterà a Lucca Comics & Games 2022 con l'obiettivo di riportarvi i migliori ...Rihanna è tornata con una canzone inedita: Lift Me Up che è stata realizzata per Black Panther: Wakanda Forever e in onore di Chadwick Boseman.In occasione di Lucca Comics and Games Hasbro ha deciso di portare alcune esclusive Marvel nel suo Padiglione in Piazza Santa Maria ...