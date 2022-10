(Di venerdì 28 ottobre 2022) Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Il Comune dihailper la concessione di contributi finalizzati all'organizzazione die manifestazioni da inserire nel palinsesto di 'Italiana della'. Ilsi rivolge a enti pubblici e privati, società, associazioni e altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, senza fini di lucro, esistenti e attivi almeno da gennaio 2019, che presentino progetti la cui realizzazione è prevista entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Il, spiega in Comune in una nota, è rivolto a sosteneree manifestazioni che avranno la capacità di ...

Bergamo: pubblicato bando per iniziative 'Bergamo Brescia Capitale Cultura 2023' Pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti di enti e associazioni culturali. Come preannunciato negli scorsi giorni, il Comune di Bergamo ha pubblicato il bando per la concessione di contributi finalizzati all'organizzazione di iniziative e manifestazioni da inserire nel palinsesto di 'Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023'.