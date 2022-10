Benedetta Parodi si sporca le mani a Bake Off

(Di venerdì 28 ottobre 2022)Dopo nove puntate di ricette già viste e fin troppo semplici, che hanno reso la gara finora poco appetibile, finalmente nella decima edizione diOff Italia è arrivata una vera grande sfida, che ha visto gli aspiranti pasticceri impegnati per ben due giorni con la prova tecnica: hanno infatti dovuto realizzare dieci complicatissime sfogliatelle ricce napoletane. Se il primo giorno hanno avuto solo mezz’ora per preparare la pasta sfoglia, lasciandola poi riposare un’intera notte, nel secondo giorno si sono dati da fare per realizzare le farce e creare le singole sfogliatelle, seguendo un meccanismo che li ha messi a dura prova. Con addosso anche i segni, leggasi lividi, che Ginevra si è provocata per l’uso intensivo del mattarello, hanno guardato le loro creazioni in cottura nel forno con ansia e preoccupazione, ...

Stasera, venerdì 28 novembre, andrà in onda su Real Time la nona puntata di Bake Off Italia 2022 - Dolci in forno . Il talent culinario condotto da, andrà in onda in prima serata dalle ore 21.20 circa e vedrà i tre giurati Ernst Knam , Damiano Carrara e Tommaso Foglia pronti a commentare ed esprimere il proprio parere sulle ... La nona puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 28 ottobre, ha visto l'eliminazione di Stefano. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso ... Questa sera, venerdì 28 ottobre, va in onda su Real Time alle 21.20 la nuova puntata di Bake Off Italia. Conduce Benedetta Parodi affiancata dai tre giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e D ...