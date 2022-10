Beautiful anticipazioni | Sheila fuori controllo prepara la sua vendetta e Finn rischia grosso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 ottobre 2022)non sa davvero in che guaio si sta mettendo e forse neppure suo padre lo ha capito fino in fondo. Jack pensava che fare quello chechiedeva, non avrebbe avuto delle conseguenze e invece, ecco che tutto è precipitato. Steffy infatti è tornata a casa e ha trovato la Carter con in braccio suo figlio, una di quelle scene che mai avrebbe voluto vedere. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con ledi, ricordandovi che domani, la soap di Canale 5 ci aspetta con una puntata lunga che ci terrà compagnia dalle 13,40 alle 15 circa. Poi andrà in onda Una vita… Vediamo quindi adesso la trama di questo appuntamento speciale del sabato…è sconvolto da quello che è successo e sa di aver tradito la fiducia di Steffy che ribadisce alcune cose…Gli aveva detto di non vedere sua ...