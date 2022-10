Beatrice Valli | quarto figlio in arrivo? Le foto a X-Factor non lasciano alcun dubbio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Durante la prima puntata serale di X-è statagrafata con Marco Fantini e ledel backstage non

Gossipè incinta, arriva la conferma: le immagini che mostrano[...]ha dato la colpa al lattosio, ma pare che si tratti di una bugia dalle gamb [...] Ho l'istinto ...Una quarta cicogna sembrerebbe essere in arrivo nella vita di, che con il suo "pancino sospetto" ha scatenato ormai da giorni le numerose voci sulla sua gravidanza. Tantissimi i dettagli che hanno portato a pensare che la meravigliosa ex ...Durante la prima puntata serale di X-Factor Beatrice Valli è stata fotografata con Marco Fantini e le foto del backstage non lasciano alcun dubbio.Marco Fantini e l’ex tronista di Uomini e Donne sbugiardati dalle loro stesse foto: è spuntata, di nuovo, la pancia Da un po’ di giorni ...