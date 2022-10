Battistini S Lucia | ‘con cure personalizzate controlliamo sclerosi multipla’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Quando ho cominciato a lavorare sullamultipla, non c’erano terapie e la malattia era una condanna. Chi prima, chi dopo, molti pazienti finivano in carrozzina, con una disabilità evidente. Adesso non è più così. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, siamo in grado di tenerla sotto controllo, come molte altre malattie autoimmuni, ma bisogna usare i farmaci giusti, altamente efficaci all’inizio. Ci sono circa 20 terapie, attualmente, autorizzate per lamultipla, e altre ne arriveranno, ormai aumentano in fretta. Dobbiamo dare al paziente quella più giusta per lui”. Questo il quadro tracciato da Luca, direttore del Laboratorio di neuroimmunologia della Fondazione SantaIrccs di Roma, dal 38.esimo congresso dell’Ectrims, il più importante evento scientifico ...