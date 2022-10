Basket | Eurolega 2022-2023 | il Barcellona domina Milano | l’Olimpia cade in terra catalana

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Brutta sconfitta per l’EA7 Emporio Armaninella quinta giornata di. La formazione di Ettore Messina non solo non riesce a sbancare il Palau Blaugrana, ma finisceta dal: 74-56 il finale di un confrontoto dai catalani, dimostratisi in grado di tirar fuori una delle migliori partite della stagione fino a questo momento. 15 punti per Mike Tobey e 11 per Cory Higgins da una parte, 18 per Brandon Davies dall’altra. Partenza sprint del, che nei primi due minuti e mezzo viene trascinata da Pangos sul 2-8. Laprovittola lancia il parziale di 6-0 delche porta al pari. Sull’8-12 Kalinic schiaccia in testa alla difesa milanese, ed è lì che arriva un altro 6-0 blaugrana. Il ...