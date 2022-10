Banca di Credito Popolare | accordo con Confindustria Salerno

La questione dei pagamenti al POS è sempre molto attuale. Un' indagine did'Italia , relativa ai dati del 2020, conferma, però, che per gli esercenti la scelta tra POS ...che garantisce un...In questi casi, è chiaro che l'unione fa la forza e costituire una società, può rappresentare una valida soluzione, anche per l'accesso alino presso un altro intermediario. Ovviamente ...Rilanciare il tessuto produttivo locale e favorire la crescita e la competitività delle PMI è la finalità prioritaria dell’Accordo firmato giovedì 27 ottobre dal Presidente di Confindustria Salerno An ...La politica monetaria aggressiva portata avanti dalla banca centrale ha ripercussioni anche sugli istituti di credito. Il rialzo dei tassi da parte della Bce produrrà effetti anche sulle banche ...