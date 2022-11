Bambino di 4 anni ha predetto la sua stessa morte – la sua ultima domanda alla mamma fa rabbrividire

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’incubo peggiore per un genitore è perdere un figlio. Il dolore che vivono un padre e una madre dopo una tragedia simile è devastante e doloroso. LaDori Scott pensava da molto tempo di portare suo figlio Israel, 4, allo stabilimento balneare locale. Finalmente il piccolo avrebbe imparato a nuotare, una cosa che sognava da molto tempo. Ma la sua seconda nuotata purtroppo è stata anche l’, come ha rivelato il Mirror. Ora laDori ha raccontato l’, strazianteche le ha fatto suo figlio. Unache fa. Non ci sono parole per descrivere la tristezza che si prova per la perdita di una persona cara. Possono volerci mesi o a voltea superarla, ma il dolore non va ...