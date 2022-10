“Ballando con le Stelle” | Iva Zanicchi rischia di saltare la prossima puntata | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 28 ottobre 2022) News tv. . Un periodo decisamente complicato per la regina del sabato sera di Rai 1 Milly Carlucci, la quale deve fare i conti con diversi infortuni dei suoi concorrenti. Dopo l’incidente durante le prove di Gabriel Garko, anche un’altra concorrentediladi sabato 29 ottobre 2022. Per prima cosa la conduttrice ha spiegato l’infortunio di cui è stato vittima l’attore: un problema al bracciodi metterlo fuori gioco. Ora sarebbe preoccupata anche per IvaLeggi anche –> “con le”, paura per Gabriel Garko: “Grave infortunio” “con le”, Ivadila: ...