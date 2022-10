Ballando con le Stelle | Iva Zanicchi fuori dalla competizione?

Continuano le sorprese ale Stelle : nella prossima puntata potrebbe non essere certa la partecipazione di una delle concorrenti più chiacchierate: Iva Zanicchi.le Stelle: Iva Zanicchi è fuori dal ...'Are you ready for it' chiede ai suoi followersguardo di sfida prima di scendere sul palco in un medley adrenalinico al fianco dei quattro giudici., Gabriel Garko a rischio la ...A Ballando con le Stelle potrebbe non essere così scontata la presenza di Iva Zanicchi nella prossima puntata. Ecco cosa è successo.Ballando con le Stelle: infortunio per Gabriel Garko L’attore ha avuto un incidente durante le prove dello show, e ora è ricoverato presso un ospedale. A darne l’annuncio è stata Milly… Leggi ...