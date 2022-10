Azione | Calenda nomina Gelmini vicesegretario e portavoce**

Sky Tg24

Ma in questo modoaumenterà le percentuali della suasu Roma e sul Lazio, sfruttando l'immenso patrimonio d'immagine costruito nel periodo Covid da Alessio D'Amato con il suo lavoro. ...... quindi, aggiungo alla mia tessera di segretario dell'Associazione Radicali Lucani la tessera del movimento fondato da Carloe guidato in Basilicata da un imprenditore di successo. In... Azione, Calenda: “Credo ci sia un accordo sulle vicepresidenze che ci esclude del tutto” Di Maurizio Bolognetti, iscritto ad Azione (tessera MIM077612) e segretario di Radicali Lucani LATRONICO (PZ) - Ho identificato in Azione un contenitore in c ...Il leader di Azione, Carlo Calenda, conferma di aver apprezzato il discorso in Aula del suo alleato Matteo Renzi, perché “ha spiegato in modo molto chiaro il tipo di atteggiamento che avremo. Io, come ...