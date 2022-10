Auto Europa 2023 | la giuria popolare incorona Suzuki S-Cross Hybrid

...dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo politico sulla legislazione che vieterà effettivamente la produzione di nuovee furgoni con motori a combustione a partire dal 2035 in. La ...Un accordo storico quello di ieri raggiunto in sede europea tra Parlamento, Consiglio e Commissione.: stop alle vendite di benzina e diesel dal 2035 inI rappresentanti di quest'ultima, ieri hanno approvato quanto proposto dal Fit for 55, confermando la decisione di vietare la vendita di ...Anche quest’anno si tenuto Auto Europa 2023, storico evento organizzato dall’Unione Giornalisti Italiani Automotive (UIGA) che ormai da più di 30 anni premia la miglior vettura sul mercato del Vecchio ...I legislatori dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico sulla legislazione che vieterà effettivamente la produzione di nuove auto e furgoni con motori a combustione a partire dal 2035 in ...