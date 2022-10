Atterraggio d' emergenza | aereo senza muso e con un motore rotto Terrore a bordo | ' Dio salvaci' Cosa è successo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Panico sul volo Latam Airlines La1325, del 26 ottobre scorso. L'della compagnia sudamericana, è atterrato in condizioni estreme, dopo essere passato attraverso una forte perturbazione , che l'...

tviweb

L' aereo della compagnia sudamericana, è atterrato in condizioni estreme, dopo essere passato attraverso una forte perturbazione , che l'ha costretto all'd'. Quando ha toccato il ...Roberto Mazzone è stato protagonista di un eroicodisulla spiaggia di Salerno, nel 2003. Semina panico su TikTok: "Ho messo una bomba sull'aere", atterraggio di emergenza in Francia Panico sul volo Latam Airlines La1325, del 26 ottobre scorso. L'aereo della compagnia sudamericana, è atterrato in condizioni estreme, ...Sono stati minuti di puro terrore quelli vissuti dai passeggeri di un aereo decollato dall'aeroporto di Santiago del Cile e diretto ad Asunción, capitale del Paraguay. Il video ...