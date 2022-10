ATP Vienna | Jannik Sinner non ancora al meglio con la caviglia | può pensare di battere Medvedev?

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo l’infortunio allapatito a Sofia e alcune settimane di lontananza dai campi,è rientrato a, raggiungendo i quarti di finale. Un torneo sicuramente positivo finora quello dell’altoatesino, ma, dopo le vittorie con Garin e Cerundolo, oggi il livello di difficoltà si alza notevolmente, visto che l’azzurro dovrà affrontare il russo Daniil, numero due della classifica mondiale. C’è da interrompere poi anche una tradizione negativa pernei match contro il russo. Finora nei tre precedenti disputati ha sempre vinto il nativo di Mosca, con l’altoatesino che ha strappato un set nella prima sfida a Marsiglia nel 2020 e poi nell’ultima giocata lo scorso anno alle ATP Finals. In quella occasione a Torino, il russo vinse per 6-0 il primo set, ma ...

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l'orario di Jannik Sinner - Daniil Medvedev, match valevole per i quarti di finale del torneodi. PROGRAMMA2022 OGGI VENERDÌ 28 OTTOBREJannik è rientrato nel tour a tre settimane e mezzo dall'infortunio alla caviglia destra rimediato in semifinale a Sofia: aha regolato in due set all'esordio il cileno Garin, n.86(senza ...