(Di venerdì 28 ottobre 2022) Qui Zingonia. Il capitano nerazzurro Rafaelsi è allenato con i compagni per il secondo giorno di fila, venerdì 28 ottobre, e non è escluso che possa essere subito impiegato dal 1’ nella sfida di Empoli di domenica 30 (ore 12,30).

L'Eco di Bergamo

...un po' indietro rispetto a Baldanzi (in leggero vantaggio) e Bajrami, de Roon e Muriel assenti Contro la Lazio si sono rivisti Zapata e Musso e dall'infermeria potrebbe uscire anche. ...A dirlo è il dodicesimo posto con 11 punti sin qui raccolti (l'ne ha messi in saccoccia 24,... Dovrebbe essere convocatoma difficilmente il Gasp lo manderà in campo dopo il lungo stop. ... Atalanta, Toloi e Djimsiti insieme dal 1' Potrebbe succedere già contro l'Empoli