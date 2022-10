Calciomercato.com

Finiamo lepartite prima della sosta...". Poi c'è l'. "Adesso la testa è al Sassuolo, faremo il nostro meglio per conquistare i tre punti. Poi è certo che a Bergamo la partita starà ...In questo weekend l'Empoli affronterà l', Zanetti studia le mosse anti Dea con l'ipotesi doppio trequartista In questo weekend l'Empoli affronterà l', Zanetti studia le mosse anti Dea con l'ipotesi doppio trequartista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore dei toscani sta studiando alcune situazioni per provare a ... Atalanta, le ultime da Zingonia prima della partenza per Empoli L'Atalanta dovrà fare a meno di Marten de Roon per un periodo piuttosto lungo. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, il rischio è che l'olandese, considerando ...Finalmente, dopo tanto caos, torna l’ordine costituito. Un ordine modellato sulle rigorose abitudini di un tempo. Dove ognuno sta al suo posto e rispetta la tradizione. Come fa ad esempio il Napoli ch ...