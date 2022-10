Asso | sparatoria in caserma | arrestato il brigadiere che ha ucciso il comandante

È stato trovato morto il comandante dei Carabinieri della caserma diucciso da un collega a colpi di arma da fuoco. Alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la più sentita vicinanza della ...Dopo aver trattato per tutta la notte la resa di Antonio Milia, i carabinieri hanno fatto irruzione nella caserma in provincia di Como. Trovato morto il luogotenente Doriano Furceri, a cui l'uomo ...Furceri, 58 anni, era un luogotenente carica speciale e si trovava ad Asso dal 2021. In passato aveva lavorato anche a Palermo ...Si è concluso con l'arresto del brigadiere il blitz delle autorità alla caserma di Asso (Como) al termine di una sparatoria interna.