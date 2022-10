Asso | brigadiere arrestato per omicidio e tentato omicidio

Dramma in caserma Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, una tragedia si è verificata ad, nel comasco , dove undell'Arma dei Carabinieri ha sparato al suo comandante , ...Da quel momento ilsi è barricato in caserma: lunghe trattative e poi l'irruzione dei ...: il cordoglio per la morte del comandante Furceri Stanno arrivando in queste ore i primi ...Ad Asso, in provincia di Como, un brigadiere si è barricato all’interno della stazione dei Carabinieri, prendendo in ostaggio diversi colleghi, tra cui...CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO Sei alla ...Blitz delle forze speciali del Gis all'alba. Il brigadiere è stato bloccato e disarmato. Liberati tutti gli ostaggi.