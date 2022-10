Assago | l’aggressore arrestato al pm | “Ho visto tutte quelle persone felici e ho provato invidia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho, che stavano bene, e ho“. Per questo motivo Andrea Tombolini, 46enne da tempo in cura per una forte crisi depressiva, ha raccontato al pm Paolo Storari preso un coltello dall’espositore del supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di, iniziando indistintamente a sferrare fendenti su chi lo circondava. Nella serata del 27 ottobre Tombolini è statocon le accuse di omicidio e tentato omicidio plurimo, per aver ucciso un commesso, Luis Fernando Ruggeri, con plurimi colpi all’addome e al torace e aver ferito altre quattrofuori pericolo di vita) tra cui il ...