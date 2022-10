Assago | il killer del centro commerciale nel video esclusivo del Tg1 | i 7 minuti dell' assalto

Leggi anche > Andrea Tombolini, chi è ildi: 'Invidiavo quelle persone felici'. I problemi mentali e la solitudine Rinvio negato Il mondo del pallone non ha tempo per fermarsi. ...Giacca a vento, borsa a tracolla, lo sguardo perso tra le corsie del supermercato nel centro commerciale di (Milano) in cerca del coltello con cui ha poi aggredito 6 persone, una delle quali è morta ...Giacca a vento, borsa a tracolla, lo sguardo perso tra le corsie del supermercato nel centro commerciale di Assago (Milano) in cerca del coltello con cui ha poi aggredito 6 persone, una delle ...Resta chiuso l'ipermercato dove ieri un uomo, Luis Fernando Ruggieri, è stato ucciso e quattro persone ferite. Andrea Tombolini accusato di ...