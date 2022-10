Assago | il killer del centro commerciale ha problemi psichici «Ho visto le persone felici e ho provato invidia»

Un morto e 5 feriti, l'ex calciatore Massimo Tarantino ha disarmato l'accoltellatore al Carrefour: 'Non sono un eroe' Pablo Marí tra i feriti ad: accoltellato alla schiena, Monza sotto ...Carol Maltesi, l'incredibile difesa del: 'Sono una brava persona, contrario alla violenza' - ...dipendente in seguito all'aggressione verificatasi oggi nell'Ipermercato Carrefour di. Ci ...Nel pomeriggio di giovedì l’uomo, che avrebbe gravi problemi psichici, ha accoltellato diverse persone nel Carrefour del centro commerciale Milano Fiori di Assago, nel Milanese… Leggi ...È accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo Andrea Tombolini, il 46enne disoccupato che nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre ha accoltellato cinque persone in un ...