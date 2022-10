Assago | il cordoglio della Roma e la vicinanza a Pablo Mari

...dipendente in seguito all'aggressione verificatasi oggi nell'Ipermercato Carrefour di. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia , con cui siamo in contatto per esprimere il nostro'. ......dipendente in seguito all'aggressione verificatasi oggi nell'Ipermercato Carrefour di. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, con cui siamo in contatto per esprimere il nostro. Da ...Resta piantonato in ospedale il 46enne che ha scatenato il panico nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano, uccidendo una persona e ferendone ...Il club giallorosso ha voluto esprimere la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell'aggressione avvenuta ieri sera e al giocatore del Monza Marí ...