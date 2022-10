Assago | accoltellamento al centro commerciale | Carrefour ritira i coltelli dagli scaffali di tutta Italia | ' Rischio emulazione'

...e la solitudine La tragedia Giovedì sera il 46enne Andrea Tombolini ha afferrato un coltello dall'espositore all'interno del supermercato Carrefour nel centro commerciale Milano Fiori die ha ...di Milano, gli psichiatri sul colpevole: 'Cautela nel chiamarlo malato o depresso' ...di Psichiatria Forense (SIPF).'Siamo veramente costernati per quanto accaduto ieri ad, ma non ...(LaPresse) Un morto e cinque feriti nell'accoltellamento avvenuto giovedì sera nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano. Tre sono in gravi ...Giovedì 27 ottobre, il centro commerciale di Assago ha vissuto attimi di terrore. Il killer Andrea Tombolini ha impugnato un coltello da uno scaffale e ha ucciso a sangue freddo un ...