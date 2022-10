Asia | dal 28 ottobre in radio e streaming il nuovo singolo “Suicidio Gourmet”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dal 282022 sarà disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme didigitali “” (Magma Musica Esplosiva), ildi. “” è un brano che già dal titolo anticipa i temi del dolore e del piacere dell’amore di coppia.affronta questo tema raccontando un amore finito che continua ad esistere anche con la consapevolezza di vivere un rapporto non più sano, di dipendenza, in cui manca il coraggio di dire basta per voltare pagina.racconta del conflitto interiore di chi valuta il proprio rapporto di coppia razionalmente, sapendo che ormai è giunto al capolinea ma nononostante tutto non riesce a liberarsene ...

EuNews

...costo di trovare rapidamente forniture alternative e da fattori contingenti come il prezzo elevato che si è dovuto pagare per riempire gli stoccaggi con l'Lng americano destinato all'. Ma ......la sterlina - attraverso un gruppo di valute più l'oro - per allontanare la valuta nazionale... ma anche dall'Azerbaigian e da gran parte dell'occidentale, forse anche dall'Iran, nonché dalla ... L'Asia Centrale è nel mirino dell'Ue (in chiave anti-Russia) Il ceo Colaninno: la crescita è spinta in particolar modo dalle ottime performance dell’area Apac (Asia e Pacifico). A novembre verrà inaugurato un nuovo stabilimento in Indonesia ...Aperta da De Donatis l'inchiesta diocesana sul patriarca della Chiesa cattolica armena, morto nel 1971. «Rappresentò una vera rivoluzione apostolica» ...