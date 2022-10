Ascolti tv | come sono andati quelli di giovedì 27 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si aggiudica la serata la fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso Nella serata di ieri,272022, ad aggiudicarsi la serata in termini diè la fiction di Rai Uno, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso. La serie ottiene 3.544.000 spettatori pari al 19.9% di share. Alle spalle, su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.602.000 spettatori pari al 20.6% di share (Grande Fratello Vip Night 1.015.000 – 327.8%, Grande Fratello Vip Live 608.000 – 19%). Su Rai2 Che c’è di Nuovo? ha ottenuto 349.000 spettatori pari al 2.2% di share. Su Italia 1 Ghost in the Shell ha fatto registrare di 868.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 688.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori ...