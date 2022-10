Ascolti Tv 27 ottobre | serata malinconica per la Rai | con Gallo che cala | D’Amico che floppa e D’Aquino idem Signorini invece cresce Bene il calcio su Sky

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 28 ottobre 2022)al top: Tg1 ore 20.00 a 5,060 milioni e 26,1%. Su Rai1 “Soliti Ignoti” 4,556 milioni e 21,6%. “Reazione a catena” 4,342 milioni e 26,6% con la seconda parte. Su Canale 5 il Tg5 delle 20.00 a 3,686 milioni e 18,76%. Un ricchissimo giovedì televisivo è andato on air in primail 27. Su Rai1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Vincenzo Malinconico, mentre Rai2 ha fatto esordire Ilariacon Che c’è di nuovo?, alle prese con i più rodati e consolidati Dritto e Rovescio su Rete4 e Piazzapulita su La7. In un contesto complessivo in cui ildell’Europa League e della Conference League su Sky, Dazn e Tv8 limitava più del solito le proposte indirizzate sul pubblico maschile. La nuova stagione di Amore Criminale su Rai3, il primo live di X Factor su SkyUno erano ...