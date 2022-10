Ascolti Tv 27 ottobre | serata malinconica per la Rai | con Gallo che cala | D’Amico che floppa e D’Aquino idem Signorini invece cresce Bene il calcio su Sky

(Di venerdì 28 ottobre 2022)al top: Tg1 ore 20.00 a 5,060 milioni e 26,1%. Su Rai1 “Soliti Ignoti” 4,556 milioni e 21,6%. “Reazione a catena” 4,342 milioni e 26,6% con la seconda parte. Su Canale 5 il Tg5 delle 20.00 a 3,686 milioni e 18,76%. Un ricchissimo giovedì televisivo è andato on air in primail 27. Su Rai1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Vincenzo Malinconico, mentre Rai2 ha fatto esordire Ilariacon Che c’è di nuovo?, alle prese con i più rodati e consolidati Dritto e Rovescio su Rete4 e Piazzapulita su La7. In un contesto complessivo in cui ildell’Europa League e della Conference League su Sky, Dazn e Tv8 limitava più del solito le proposte indirizzate sul pubblico maschile. La nuova stagione di Amore Criminale su Rai3, il primo live di X Factor su SkyUno erano ...

... la trasmissione sarà dedicata ai demoni nell'opera lirica conmusicali in cui sono presenti streghe e diavoli, da Mefistofele di Boito e Gounod a Macbeth di Verdi. Il 29del 2003, si ...'Tale e Quale Show' su Rai1 domina glitv nel prime time di venerdì 28, piazzandosi al primo posto dei programmi della serata, con 4.129.000 spettatori e il 24.7% di share. Al secondo posto, 'Viola come il Mare' su Canale 5,...Il capogruppo in Loggia della Lega in una nota: «Muchetti elenca i dati senza capirli, serve un piano con le associazioni» ...Qubiko, Dj pugliese, classe ’85, dopo aver conquistato la prima posizione della classifica Top Tech House di Traxsource lancia il nuovo singolo “Ordinary mess” in uscita venerdì 28 ottobre per l’ etic ...