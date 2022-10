Entilocali-online

La Spezia, 28 ott. - "Chiedo la disponibilità al presidente Zambrano di vederci la prossima settimana al ministero per discutere sul nuovo Codice degli". A dirlo Matteo, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenendo in video collegamento al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia dal ...Il ponte di Messina è il progetto cheha dichiarato di voler realizzare prima ancora di ... Neglie nelle gare per i trasporti pubblici ogni ipotesi che si possa godere dei vantaggi di ... Appalti, Salvini a Zambrano: 'Prossima settimana al ministero per discutere su nuovo Codice' “Chiedo la disponibilità al presidente Zambrano di vederci la prossima settimana al ministero per discutere sul nuovo Codice degli appalti”. A dirlo ...Matteo Salvini contro la Corte dei Conti e l'abuso d’ufficio. Emerge dal congresso nazionale degli Ordini ingegneri della riforma del codice degli appalti, dove è intervenuto proprio il ministro delle ...