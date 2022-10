Antony risponde a Ten Hag | «Non smetterò di fare ciò che mi ha portato dove sono»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) È una straordinaria polemica quella tra– calciatore brasiliano dello United – e il suo allenatore Ten Hag. Ieri il tecnico lo ha sostituito a fine primo tempo del match di Europa League contro lo Sheriff (poi vinto 3-0 dai Red Devils) per punizione: al tecnico non è piaciuta una inutile doppia piroetta in campo. Al suo posto è entrato Rashford. L’allenatore ha poi detto che quel gesto non gli è piaciuto, che ammette simili comportamenti se portano qualcosa alla squadra, non segratuiti. Oggigli ha risposto con una storia su Instagram: siamo conosciuti per la nostra arte e nondiciò che mi habe so dumb ah…Ten Hag bore komot ampic.twitter.com/gY94KELZlu — Don (@Opresii) ...

